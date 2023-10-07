الاحتلال يتخذ قرارت ضد غزة..

القدس المحتلة/سما/

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الليلة، شن هجوم عنيف ومتواصل على قطاع غزة المحاصر يهدف إلى "تدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بطريقة تلغي قدرتها ورغبتها في تهديد وإيذاء مواطني إسرائيل لعدة سنوات قادمة".

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وأشار البيان إلى أن الكابينيت اتخذ "سلسلة من القرارات العملياتية" لتحقيق أهدافه، وقال إنه قرر "وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والوقود والسلع".

ونقل البيان عن نتنياهو قوله: "إننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس"، وأضاف "المرحلة الأولى تنتهي في هذه الأثناء بتدمير أغلبية قوات العدو التي توغلت في أراضينا، وبنفس الوقت بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ولا هوادة حتى تحقيق الأهداف".

من جانبه قرر جيش الاحتلال إعلان منطقة فرقة غزة منطقة عسكرية عسكرية مغلقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: بعد تقييم الوضع، صدر أمر بإعلان منطقة فرقة غزة منطقة عسكرية مغلقة

وأضاف: "يوضح الجيش أن الدخول إلى المنطقة ممنوع منعا باتا ويطلب من الجمهور توخي الحذر.