جيش الاحتلال: مستمرون في شن ضربات على قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال في في بيان فجر الأحد أنه مستمر في شن ضربات على قطاع غزة، مدعيا أنه استهدف موقع إطلاق صواريخ ومراكز قيادة تشغيلية وعددا من المسلحين الفلسطينيين.

وأضاف أنه على مدار الساعات الماضية، ضربت القوات الجوية موقع إطلاق مخفي واستهدفت اثنين من المسلحين بالقرب منه.



وأشار إلى أنه تم تحديد خلية مسلحة حاولت التسلل من البحر وتم استهدافها عبر طلعة جوية.

وزعم في بيانه أن تم أيضا استهداف مسلحين ومركبات إضافية حاولت اختراق السياج الأمني من قطاع غزة والتسلل إلى إسرائيل.

وادعى أن مقاتلة إسرائيلية قصفت مركز قيادة تشغيلي لنظام الصواريخ تابعة لحماس ومقر قيادة تابع لحركة "الجهاد الإسلامي".

كما نشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف عنصر من "كتائب القسام" كان على متن دراجة نارية.



إلى ذلك نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سلسلة تدوينات على منصة "X" فجر الأحد كشف من خلالها عمليات استهداف أخرى نفذها الجيش.



كما نشر أدرعي مقاطع فيديو حذر من خلالها أهالي غزة وطالبهم بمغادرة القطاع كون الجيش سينفذ غارات لما يزعم أنها قواعد أو مواقع للمقاومة.