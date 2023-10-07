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البيت الأبيض: "نقاشات معمقة" حول تزويد تل أبيب بمساعدات عسكرية

الأحد 08 أكتوبر 2023 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: "نقاشات معمقة" حول تزويد تل أبيب بمساعدات عسكرية



واشنطن/سما/

أعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجريا أمس السبت "مناقشات معمقة" حول احتياجات تل أبيب من المساعدات العسكرية في مواجهة هجوم حركة "حماس".

وأشار المسؤول إلى إمكانية أن يُصدر الجانب الأمريكي الأحد إعلانا في هذا الإطار.


وأقر بأن الولايات المتحدة تشهد وضعا برلمانيا معقدا، إذ يعاني أحد مجلسي الكونغرس شللا بعد إقالة زعيمه الجمهوري.

وأضاف أنه بدون وجود رئيس لمجلس النواب "سيكون هذا وضعا غير مسبوق سيتعين علينا إدارته".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان أمس السبت، إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل.

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لأي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع، مردفا بالقول "إن دعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".

#البيت الابيض

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