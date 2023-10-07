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تقديرات إسرائيلية حول أعداد أسرى الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال: هذا ما سيحدد شكل ومستقبل هذه الحرب

الأحد 08 أكتوبر 2023 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: هذا ما سيحدد شكل ومستقبل هذه الحرب



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن تقديرات إسرائيلية حول أعدد الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ووفق موقع القناة 7،  فإنه بحسب التقديرات الإسرائيلية، يوجد في غزة حوالي 100 أسير إسرائيلي بينهم مستوطنون وجنود وضباط.

وفي السياق قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الوضع في البلاد لا يزال بعيدا عن السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المفاجئ.

ولفت إلى أن عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس في غزة سيحدد شكل ومستقبل هذه الحرب".

وأكد جيش الاحتلال أن هناك عناصر من حماس داخل المستوطنات والقتال لا يزال مستمرا في الجنوب.

#اسرائيل

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