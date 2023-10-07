  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتحام موقع عسكري إسرائيلي شرق غزة وقتل وأسر من فيه (فيديو)

الأحد 08 أكتوبر 2023 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحام موقع عسكري إسرائيلي شرق غزة وقتل وأسر من فيه (فيديو)



غزة/سما/

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مقطع فيديو يوثق اقتحام موقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت صباح اليوم السبت.

وتضمنت المشاهد زحف مجموعة كبيرة من مقاتلي "القسام" نحو الموقع المذكور للجيش الإسرائيلي، واشتباكات من المسافة صفر بعد تجاوز السياج الإسمنتي المحيط بالموقع التابع للجيش.

كما تضمن الفيديو رميا ناريا على مدرعة إسرائيلية ثقيلة وتصاعد الدخان منها بعد رمي أحد المقاتلين قنبلة يدوية في داخلها من الفتحة العلوية لها.

وتبع ذلك مشاهد لجثث جنود إسرائيليين بالعتاد الحربي الكامل مضرجين بالدماء ملقاة على الأرض بعد اشتباك مع مقاتلي القسام.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها إنه تم أسر من تبقى من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في الموقع.

#غزة .

الأكثر قراءة اليوم

صور ..مقتل عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال برصاص وضربات المقاومة بغزة

القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: بدء عملية "طوفان الأقصى

قتيل وإصابات بين الاسرائيليين .. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن الداخل المحتل بمئات الصواريخ

صور.. مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

أبو عبيدة يزف بشرى سارة لأسرانا وأبناء شعبنا

مقتل 3 قادة في الشرطة الإسرائيلية خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة

مصر لـ"إسرائيل": حزب الله سيقتحم مستوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-07_11-55-45

جيش الاحتلال: هذا ما سيحدد شكل ومستقبل هذه الحرب

photo_2023-10-07_14-05-13

شبيغل الألمانية حول "عملية طوفان الأقصى": ما حصل مع “أقوى جيش في المنطقة” هو عار كبير وفشل ذريع

أبو عبيدة يرد على تهديدات قادة الاحتلال: سيجري علي أسراكم ما يجري على أهالي قطاع غزة (تسجيل صوتي)

photo_2023-10-07_22-06-46

300 قتيل إسرائيلي.. أعلى رتبة تقتل في "طوفان الأقصى"

بالفيديو: كتائب القسام تستهدف عربة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق حي الشجاعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية