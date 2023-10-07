شبيغل الألمانية حول "عملية طوفان الأقصى": ما حصل مع “أقوى جيش في المنطقة” هو عار كبير وفشل ذريع

برلين/سما/

أكدت مجلة شبيغل الألمانية، في تعليقها حول “عملية طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس، صباح السبت، على إسرائيل، أن ما حصل مع جيش كان يطلق عليه “أقوى جيش في المنطقة” هو عار كبير، وفشل ذريع بدأ من الاستخبارات وعدم توقعها المسبق لما يحصل.

وبحسب المجلة الألمانية الأشهر لا توجد نهاية قريبة في الأفق لهذه الحرب التي بدأت فجأة، بل على العكس تماما. إن احتمال أن تتطور هذه الحرب على عكس أي حرب سابقة في غزة أمر واضح. في السنوات الأخيرة، حاولت إسرائيل بطريقة ما “إدارة” الصراع مع الفلسطينيين. ففي الحروب السابقة، لم تتمكن حماس ولا الجيش الإسرائيلي من تحقيق مكاسب واضحة؛ وكان الأمر في كثير من الأحيان مجرد مسألة الظهور بمظهر المنتصر في مجتمعيهما. كان الأمر يتعلق أيضًا بالعلاقات العامة. ولكن من المحتمل أن تضطر إسرائيل الآن إلى شن حملة توجه ضربة حاسمة لحماس. ولأن إسرائيل فقدت قدرتها على الردع بشكل واضح، فلا يبدو أن أحداً يخشى التدخل البري للجيش الإسرائيلي وهو ما يضع العديد من التساؤلات.

وتتابع المجلة حديثها عن الصور والفيديوهات القادمة من أرض المعركة مثل امرأة تصرخ في الإذاعة الإسرائيلية قائلة إن والدها أُخذ عارياً إلى غزة. وتنشر حماس مقاطع فيديو تظهر سيطرتها على بلدة ناحال عوز الحدودية، وتظهر مقاطع أخرى جنوداً قتلوا واستيلاء أعداء إسرائيل على معدات عسكرية إسرائيلية.

وتضيف “إنها صور مروعة ومزعجة. صورة جوية تظهر سيارة جيب عسكرية إسرائيلية تم الاستيلاء عليها وهي تتجول وسط حركة المرور الفوضوية في غزة. كل هذه الصور لا تضمن لحماس زيادة هائلة في هيبتها فحسب، بل إنها تخدم أيضاً كجزء من الحرب النفسية التي يشنها الإسلاميون، وتهدف إلى تخويف المجتمع المدني الإسرائيلي”.

الفعالية القتالية للجيش في انخفاض

ولكن ربما تكون حماس قد حققت أمرا مختلفا، فبحسب شبيغل بدت إسرائيل أضعف من أي وقت مضى في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. وكانت الأزمة السياسية الداخلية التي أحاطت بالإصلاح القضائي المخطط له، والذي يتصور وضع حد للفصل الديمقراطي بين السلطات، سبباً في تمزيق المجتمع الإسرائيلي. وخرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع لمقاومة الحكومة الأكثر يمينية ودينية في تاريخ الدولة اليهودية.

وتتابع أنه كان من الممكن رؤية العواقب في وقت مبكر: فقد بدأ الاقتصاد يعاني، وكذلك أمن الدولة. ورفض المئات من جنود الاحتياط، بما في ذلك العديد من الطيارين، الخدمة في الاحتياط بسبب الغضب من خطط الحكومة. وبدأت معنويات الجيش في الانهيار وتعرضت فعاليته القتالية للتهديد. لكن لم يعد أي من ذلك يهم في الوقت الحالي. إسرائيل تتعرض للهجوم، وتقف الدولة بأكملها على الفور معًا. وكان جنود الاحتياط المضربون يقدمون تقاريرهم إلى وحداتهم منذ هذا الصباح وبغض النظر عن مدى نجاح حماس في بداية هذه الحرب، فمن المرجح أن يكون الجيش الإسرائيلي هو المنتصر في النهاية، فلماذا تبدأ حماس هذه الحرب؟.

سبب الحرب

قال محمد ضيف، زعيم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الساعات الأولى من الصباح إن الهدف هو الدفاع عن المسجد الأقصى. بمناسبة عيد المظلة اليهودي، ذهب أكثر من 1500 إسرائيلي، معظمهم من المتدينين القوميين، للمطالبة بملكية المسجد الأقصى.

وربما لعبت الاضطرابات المتزايدة في الضفة الغربية دوراً أيضاً، كما فعلت الهجمات التي نفذها المستوطنون المتطرفون والمذبحة التي وقعت في بلدة حوارة الفلسطينية.

وقد تلعب معاهدة السلام المحتملة بين إسرائيل والسعوديين، والتي تريد الولايات المتحدة التوسط فيها، دوراً. يطالب رجل السعودية القوي محمد بن سلمان بتنازلات واضحة للغاية من إسرائيل تجاه الفلسطينيين. لكن يبدو أن بن سلمان في الواقع مستعد لخداع الفلسطينيين بوعود صغيرة من الإسرائيليين، بحسب ما تقول المجلة وتراه سببا كافيا لحماس بالتدخل بسرعة.

دور إيران

وهناك إيران في الخلفية التي لا تمول فقط الجهاد الفلسطيني، وخاصة حزب الله الشيعي القوي في لبنان، بل تقوم أيضاً بتمويل حماس جزئياً. وفي الأسابيع الأخيرة، تحدثت طهران مراراً وتكراراً عن انهيار “الكيان الصهيوني” وأن سقوط إسرائيل أصبح واضحاً. لقد قام النظام الإيراني بتوسيع تعاونه العسكري مع روسيا بشكل كبير. وتقوم الطائرات بدون طيار الإيرانية بمهام ضد أوكرانيا، ويزود الروس طهران بمعدات عسكرية مهمة حتى تتمكن من الرد بشكل أفضل على هجوم إسرائيلي محتمل على منشآتها النووية. وتشعر الحكومة الإيرانية بالقلق من التقارب بين إسرائيل والسعودية، خاصة احتمال أن تبرم الرياض وواشنطن اتفاقا يضمن للسعوديين مساعدة الجيش الأمريكي في حالة وقوع هجوم.

فهل أعطت طهران حماس الضوء الأخضر لهجوم هذا الصباح؟ وعلى الأقل أكدت إيران دعمها للإسلاميين في منتصف النهار. فهل من الممكن أن تصدر إيران الآن تعليماتها لحزب الله بالانضمام إلى هذه الحرب ـ وبالتالي إرغام إسرائيل على الدخول في حرب على جبهتين؟ ومع وجود أكثر من 130 ألف صاروخ، بعضها يتم التحكم فيه عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويمكنه الوصول إلى أي مكان في إسرائيل، فإن الميليشيا الشيعية تعتبر خصمًا أكثر خطورة بالنسبة للإسرائيليين من حماس. ومن الممكن توسيع الحرب.

وترى المجلة أنه من المرجح أن تكون إسرائيل مستعدة للذهاب إلى أقصى الحدود في الوقت الحالي. وفي وقت مبكر من بعد الظهر، كرر مراسل إسرائيلي مراراً وتكراراً الجملة القائلة إن جنوب إسرائيل أصبح في أيدي حماس. وبعد ذلك، قال وهو يلهث من أجل الحصول على الهواء، إنه لا يصدق أنه كان عليه أن يقول جملة كهذه. ويجب على رئيس الوزراء نتنياهو، الذي تتعرض حكومته لانتقادات منذ أشهر، أن يفي بالتزاماته الآن. يمكن الشعور بالغضب تجاه السياسيين في الساعات الأولى من الحرب مما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام العادية. هناك دائما أصوات في التلفزيون الإسرائيلي تلوم نتنياهو وائتلافه على هذه الفوضى، وهذا الفشل المذهل. وسيكون على نتنياهو أن يقرر. فهو لم يعد قادراً على تحمل حرب مع غزة، والتي، مثل الحروب الأخيرة، لن تكون لها نتيجة ملموسة. وعليه أن يلحق الهزيمة بحماس، ليس فقط بإضعافها، بل ربما حتى بتدميرها.

ماذا تملك إسرائيل

لقد قام الجيش بالفعل باستدعاء جنود الاحتياط، ومن المؤكد أنه سيتم مناقشة غزو بري غزة، بل وربما يتعين الأمر بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. هناك احتمال كبير بأن يكون هناك عدد كبير للغاية من الضحايا من كلا الجانبين. لكن حتى القوى المعتدلة في الحكومة من المرجح أن توافق على إجراءات صارمة مع العمليات العسكرية المقابلة.

حماس هي التي بدأت هذه الحرب. لكنها قد تندم قريبا على هذا القرار، تقول شبيغل.

وتتابع “قتل المئات من الإسرائيلين وجرح الآلاف جعل إسرائيل بأكملها في حالة صدمة. إن رؤية صحافي فلسطيني ينقل تقريراً لشعب غزة عن انتصار حماس في بلدة حدودية إسرائيلية يشكل كابوساً لكل إسرائيلي. سيكون هذا الحدث بمثابة صدمة وطنية جديدة، لا شك في ذلك. وستكون إسرائيل أكثر تصميماً على الرد عسكرياً بأقصى قدر من الشدة، بيد أن صورة الجيش الأقوى في المنطقة باتت تضمحل والقدرة على الردع كذلك”.