أبو عبيدة يرد على تهديدات قادة الاحتلال: سيجري علي أسراكم ما يجري على أهالي قطاع غزة (تسجيل صوتي)

غزة/سما/

ردت كتائب القسام، مساء اليوم، على تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة أن تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة، قائلا: "بأي جيش تهددنا بالذي تساقط أمامنا وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا، مشيرا إلى أن " أن الكيان يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا.

ولفت أبو عبيدة خلال حديثه لقناة الأقصى الفضائية إلى أن أعداد الأسرى الإسرائيليين أكثر مما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأضعاف مضاعفة وهم موجودين بكل المحاور في قطاع غزة.

ووجه ابوعبيدة رسالة لقادة الاحتلال قائلا:" سيجري علي الأسرى الإسرائيليين ما يجري على أهالي قطاع غزة، وإياكم أن تخطئوا بالتقدير.

وشدد الناطق باسم القسام " أن المقاومة مستمرة في معركة طوفان الأقصى ضد العدو الصهيوني وسياساته الفاشية، وشعبنا في كل الساحات سيربكون الاحتلال وأعوانه."

وفي السياق، أكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري أنها تواصل الاشتباكات بين مجاهديها وقوات الاحتلال في عدة محاور منها: موقع "صوفا" وكيبوتس "حوليت" ضمن معركة #طوفان_الأقصى.