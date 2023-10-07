300 قتيل إسرائيلي.. أعلى رتبة تقتل في "طوفان الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية ، مساء اليوم، عن مقتل قائد لواء "ناحال" في جيش الاحتلال العقيد يوناتان شتاينبرغ خلال الاشتباكات مع المقاومين بالقرب من معبر كرم أبو سالم بغلاف غزة خلال عملية "طوفان الأقصى".

وأشار بيان جيش الاحتلال المقتضب إلى العقيد يوناتان شتاينبرغ (42 عامًا) من كيبوتس شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار رفقة جنوده، وفي طريقه واجه مقاومًا وقُتل خلال تبادل إطلاق النار.



وبحسب معلومات سابقة، فإن يوناتان شتاينبرغ شغل سابقًا، منصب قائد منطقة رام الله في جيش الاحتلال.

ولواء "الناحال" أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، و" ناحال: נח"ל" بالعبرية هي اختصار لكلمات "نوعار حلوتسي لوحيم" وتعني "الشباب الطلائعي المحارب"، وهو الاسم الذي يطلق على برنامج شبه عسكري لجيش الاحتلال، يجمع بين الخدمة العسكرية وتأسيس مستوطنات يهودية زراعية، عادة ما تكون في أماكن نائية.

وجرى إطلاق "مشروع الناحال" عام 1948 ككتيبة شبابية تعمل لتحضير المجندين للانخراط في الجيش الإسرائيلي، وربطهم بالتيارات الاستيطانية. وداخل الجيش الإسرائيلي جرى استيعاب الشبان كجنود ضمن المشاة التابعة لسلاح الجو (مجوقلة) عام 1982 بعد أن تعاظمت الحاجة لقوة من المشاة في خضم حرب لبنان الأولى 1982.

وفي السياق، أعلنت الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بنيران حماس إلى 1590 منهم 19 موت سريري و293 خطيرة.

وأكدت قناة كان العبرية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 قتيل.

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