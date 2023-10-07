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نتنياهو يتوعد غزة..

السبت 07 أكتوبر 2023 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتوعد غزة..



القدس المحتلة/سما/

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحويل غزة التي وصفها بالمدينة الشريرة إلى أنقاض، داعيا سكانها إلى الخروج منها على الفور.

وأشار خلال خطاب مصوّرمساء اليوم، السبت، في أعقاب جلسة لحكومته والمداولات الأمنية المتواصلة،  إلى أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة الأمد على قطاع المحاصر، محملا حركة حماس، المسؤولية عن "سلامة الأسرى" الإسرائيليين.

وقال نتنياهو إن "ما حصل اليوم لم تشهده إسرائيل من قبل". وأضاف أن حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفا أن "إسرائيل ستصفي حسابها مع أي شخص يلحق بهم الأذى".

#نتنياهو

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