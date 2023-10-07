  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية

مصر لـ"إسرائيل": حزب الله سيقتحم مستوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في غزة

السبت 07 أكتوبر 2023 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر لـ"إسرائيل": حزب الله سيقتحم مستوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت "القناة 13" العبرية مساء يوم السبت بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله اللبناني سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم قال حزب الله اللبناني معلقا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس يوم السبت، إن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية".


وبارك حزب الله للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة بالعملية البطولية الواسعة النطاق".

وأكد أن "هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات".

ودعا حزب الله "شعوب الأمة العربية والاسلامية والأحرار في العالم إلى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل".

وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

#مصر #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صور ..مقتل عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال برصاص وضربات المقاومة بغزة

القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: بدء عملية "طوفان الأقصى

قتيل وإصابات بين الاسرائيليين .. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن الداخل المحتل بمئات الصواريخ

صور.. مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

مقاومون يأسرون "إسرائيليين" من داخل مستوطنات "غلاف غزة"

أول بلاغ عسكري لكتائب القسام حول مجريات معركة "طوفان الأقصى"

طوفان الاقصى : قتلى إسرائيليين بالعشرات وأسرى بيد المُقاومة واستيلاء على مركبات ودبّابات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-07_18-59-02

232 شهيداً 1697 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

photo_2023-10-07_17-15-14

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى250

photo_2023-10-07_18-42-56

مقتل قائد الشرطة الإسرائيلية في هجوم حماس على مستوطنات غزة

تل أبيب تحترق: إصابات بينها خطيرة وإيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية بفعل صواريخ غزة (فيديو)

بالفيديو: "القسام" توجه ضربة صاروخية كبيرة صوب تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية