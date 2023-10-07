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232 شهيداً 1697 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

السبت 07 أكتوبر 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
232 شهيداً 1697 جريحاً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان رسمي أن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الاسرائيلي بلغ 232 شهيداً و 1697 جريحاً بإصابات مختلفة.

 وأشارت إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة".

ولفتت إلى أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار وما تسببه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.

واستنكرت وزارة الصحة استهداف الطواقم الطبية والمرافق الطبية والتي أدت لاستشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين بقصف المستشفى الاندونيسي ومجمع ناصر الطبي وتدمير 5 سيارات اسعاف حكومية وأهلية.

وحذرت من تداعيات صحية خطيرة جراء توقف خطوط الكهرباء ما يضطر المستشفيات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة ونخشى توقفها.
 

#غزة

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