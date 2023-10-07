"كهرباء غزّة" تُصدر بيانًا حول حالة الكهرباء ظل الأوضاع الراهنة

غزة/سما/

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزّة، مساء يوم السبت، بيانًا حول حالة الكهرباء في قطاع غزّة في ظل الأحداث الجارية وعمليات القصف "الإسرائيلي" المتواصلة.

وأكّدت الشركة في بيانٍ صدر عنها، على أنّ جميع الخطوط والمغذيات من داخل الأخضر متعطلة منذ صباح اليوم السبت بسبب الأوضاع الامنية الراهنة.



وأشارت إلى أنّ الاعتماد الحالي لقطاع غزّة هو من خلال محطة التوليد بواقع طاقة قرابة 60 ميجاوات، وهو الأمر الذي انعكس بشكلٍ مباشر على جدول التوزيع بحيث أصبحت الإمدادات 4 ساعات وصل خلال اليوم.



وأوضحت أنّ طواقم الشركة تعمل منذ ساعات الصباح الأولى بشكلٍ مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح، مُشدّدةً على أنّ طواقمها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة وهي لن تدخر جهدًا في سبيل مساعدة أبناء شعبنا في تلك الظروف.

ودعت شركة الكهرباء، المواطنين بضرورة الاستثمار الأمثل لكميات الطاقة المتاحة خلال هذه الظروف الاستثنائية، مُطالبةً كما بضرورة التخلي عن أيّ مخالفات أو تعديات على الشبكة من قبل بعض المواطنين لتمكين الشركة من توصيل المتاح من الكهرباء للجميع.



ولفتت إلى أنّ الشركة تنظر بخطورة بالغة لتداعيات تعطل الخطوط التي تقدر طاقتها بـ120 ميجاوات، مُضيفةً: "ذلك الأمر سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة".

ونوّهت إلى أنّ نسبة العجز الكهربائي تصل لقرابة 80%، مُناشدةً لتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والعاجل لوقف انهيار وشيك للقطاعات الحيوية ومفاقمة الوضع الإنساني في قطاع غزّة.