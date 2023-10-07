طائرات الاحتلال تُدمّر "برج فلسطين" غربي غزة

غزة / سما/

دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء اليوم السبت، برج فلسطين السكني غربي مدينة غزة، عقب استهدافه بعدة صواريخ.

وقالت مصادر امنية إن طائرة استطلاع إسرائيلية "زنانة" حلقت فوق برج فلسطين، في مدينة غزة، قبل أن يتم استهدافه من قبل الطيران الحربي بعدة صواريخ وعلى عدة مرات، أدت إلى تدميره بشكل كامل.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني، على لسان المتحدث باسمها إياد البُزم، أن طائرات الاحتلال دمرت برج فلسطين السكني غربي مدينة غزة، بعدة صواريخ، وتشريد سكانه. مبينًا: "البرج كان يضم قرابة 100 شقة سكنية".