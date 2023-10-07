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العاروري يكشف عن أسر ضباط كبار من جيش الاحتلال.. وأبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى" في بدايتها

السبت 07 أكتوبر 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري يكشف عن أسر ضباط كبار من جيش الاحتلال.. وأبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى" في بدايتها



غزة/سما/

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن الحركة مستعدة للتصعيد إلى أبعد الدرجات، مبينا أن "كل الاحتمالات متوقعة ونحن جاهزون لأسوأ الاحتمالات بما فيها الدخول البري للعدو"، فيما أكد  الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن لدى الكتائب الكثير مما يسر أبناء شعبنا وأمتنا ويفاجئ عدونا.

وأكد أبو عبيدة خلال حديثه لقناة الجزيرة أن معركة طوفان الأقصى في بدايتها.

وأضاف العاروري، أن الدخول البري للعدو إلى غزة سيكون أفضل سيناريو للمقاومة، مشيرا إلى أن المعركة في بدايتها، "والآن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".

وكشف العاروري عن أسر ضباط كبار خلال العملية وأن ما لدى كتائب القسام من أسرى الاحتلال سيحرر جميع الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مبشرا إياهم بأن "حريتهم باتت على الأبواب".

وتابع، أن "هناك معلومات وصلت للمقاومة عن نية الاحتلال تنفيذ هجوم كبير على المقاومة الفلسطينية بعد الأعياد وكان القرار استباق الحدث وضرب العدو الصهيوني بشدة".

وأردف، "أن الخطة نفذت كما رسمت ومن ضمنها السيطرة على هذه المستوطنات والمعسكرات، مؤكدا أن المعركة في ذروتها الآن ولا خيار لدى المقاومة سوى الاستمرار بمواجهة العدو الصهيوني".

وقال العاروري، إن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وأن يتخلص من الاحتلال وأن تصان كرامة مقدساته، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام لن تسكن على تدنيس مقدساتنا.

وشدد على أن الحركة لن تسمح باستمرار الحصار المفروض على غزة ولن تقبل ببقاء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

عاجل| الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: لدينا الكثير مما يسر أبناء شعبنا وأمتنا ويفاجئ عدونا

#صالح العاوري

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