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طوفان الأقصى: نواب برلمان إيران يهتفون "الموت لإسرائيل"

السبت 07 أكتوبر 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوفان الأقصى: نواب برلمان إيران يهتفون "الموت لإسرائيل"



طهران/سما/

أفادت وكالات الأنباء، بأن نواب البرلمان الإيراني، هتفوا "الموت لإسرائيل" وأعلنوا دعمهم لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ضد إسرائيل.

 
 
 

وفي أول ردود الفعل الإيرانية، قال رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الايراني الأعلى: ‏"نحن ندعم عملية طوفان الأقصى المحمودة.. وسنقف إلى جانب المجاهدين الفلسطينيين حتى تحرير كامل الاراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف".

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، إن إيران تدعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل.

#ايران #الاقصى

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