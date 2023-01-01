أبو حمزة: سرايا القدس بحوزتها العديد من جنود الاحتلال الاسرى..

القدس المحتلة/ سما/

أكد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، أن بحوزة السرايا العديد من الجنود الإسرائيليين.

وقال أبو حمزة في تصريح وصل "سما":" إن قواتنا ما زالت حتى اللحظة في الميدان الصاروخي وعبر قوات النخبة في غلاف غزة برفقة إخوانهم في كتائب القسام وباقي فصائل المقاومة في استمرار للعملية البطولية المباركة".

وأضاف " لقد أحدَثنا والمقاومة بفضل الله وعبر سلسلة عمليات خلف خطوط العدو، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، هزة تاريخية مدوية، كشفت مصداق قولنا إن هذا العدو الرعديد وهم من غبار وقابل للهزيمة والانكسار".

وصباح اليوم، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

ويخوض مقاتلو كتائب القسام منذ صباح اليوم السبت حرب شوارع في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد أن عبروا السياج الأمني، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن عدد كبير من القتلى والجرحى بين الجنود والمستوطنين.

وتابع " نسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم، جعل خلاله أبطالُنا العدوَّ صاغراً ذليلاً يتحسس الموت في كل مكان، فما كنا ندعو به العدو ومستوطنيه بالرحيل سلماً عن أرضنا لم يحصل فكان القتل سبيلنا لذلك".