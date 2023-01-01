"حزب الله": نتابع التطورات في فلسطين ونحن على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة

وكالات / سما/



قال حزب الله اللبناني يوم السبت، إن قيادة المقاومة الاسلامية في لبنان تتابع التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب وتتابع الاوضاع الميدانية باهتمام بالغ، "ونحن على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج"

وأكد الحزب في بيان وصل وكالة "سما"، أنه يجري مع قيادة المقاومة تقييمًا متواصلًا للأحداث وسير العمليات

ودعا ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة ‏الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال.‏

وبارك حزب الله اللبناني للشعب الفلسطيني ومجاهدي الفصائل الفلسطينية البطلة، "‏وبالأخص الاخوة الاعزاء في كتائب القسام وحركة المقاومة الاسلامية حماس ‏بالعملية البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الالهي والوعد بالنصر ‏النهائي الشامل"

وأضاف "هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والاحتلال ‏ورسالة الى العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين الى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير".

ودعا حزب الله ‏شعوب أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم الى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة، "التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل".

