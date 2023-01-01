“القسام” تنشر مشاهد حصرية لسرب “صقر” إحدى الوحدات التي شاركت بعملية “طوفان الأقصى

القدس المحتلة/ سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد حصرية لسرب “صقر” إحدى الوحدات العسكرية التي شاركت في عملية “طوفان الأقصى”.

ويتزامن ذلك، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لآلاف الرشقات الصاروخية تجاه تل أبيب ومستوطنات الغلاف.

وأكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن “مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى”.

هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم السبت، عن حصيلة أولية بمئات القتلى والأسرى والجرحى، في القصف الصاروخي الأضخم منذ عشرات السنوات تجاه إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، إنّ 35 أسيراً متواجداً حتى اللحظة بحصيلة أولية، لدى الفصائل الفلسطينية.

وأفاد، أنّ عدد كبير من القتلى والجرحى لم يتم الاحصاء الرسمي له والذي فاق المئات بسبب تسلل المسلحين إلى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، المحاذية لقطاع غزة.

وشدد، أنّه تم الإعلام رسمياً عن مقتل رئيس مجلس شعار هنيغف، فيما أطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”.