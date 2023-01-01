موقع "دفار" العبري : مئات الاصابات والقتلى في هجوم المقاومة الفلسطينية على اسرائيل

القدس المحتلة/ سما/

قال موقع "دفار" العبري ان مئات الاسرائيليين اصيبوا وقتلوا في هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل اليوم (السبت)، موضحة انه لا توجد تقارير رسمية حتى الآن عن عدد القتلى في الأحداث.

وتم حسب الموقع نقل مئات الجرحى إلى المستشفيات وأبلغ مستشفى سوروكا في بئر السبع أن هناك 140 جريحًا من الأحداث يتلقون العلاج هناك، من بينهم 20 في حالة خطيرة أو خطيرة جدًا.

وأفاد مركز برزيلاي الطبي في عسقلان عن 68 ضحية بدرجات متفاوتة من الإصابة، بما في ذلك مرضى مصابون بجروح خطيرة ومرضى يعانون من إصابات متعددة الأجهزة. وأعلن مستشفى أسوتا في أشدود حالة الطوارئ (حادثة عدة إصابات)، وأفاد أنه يجري علاج 6 جروح ناجمة عن أعيرة نارية هناك.

وأفاد مجلس القرى غير المعترف بها عن مقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات جراء قصف صاروخي على عرعرة. وأضاف المجلس أن امرأة وفتاة قُتلتا في حي ألبات في مكحول قرب مدخل قاعدة النبطيم على شارع 31، جراء إصابة مباشرة بأحد المنازل (كوخ).

وقال موقع هارتس العبري انه قد قتل في الساعة الاولى من الهجوم ستة اسرائيليين .