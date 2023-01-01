  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل مسؤول مستوطنات "شاعر هنيغيف" باشتباكات مع المقاومة

السبت 07 أكتوبر 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مسؤول مستوطنات "شاعر هنيغيف" باشتباكات مع المقاومة



القدس المحتلة/ سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية يوم السبت، مقتل مسؤول مستوطنات "شاعر هنيغيف" في هجوم كتائب القسام على غلاف غزة.

ويخوض مقاتلو كتائب القسام منذ صباح اليوم السبت حرب شوارع في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد أن عبروا السياج الأمني، فيما تحدث إعلام الاحتلال عن عدد كبير من القتلى والجرحى بين الجنود والمستوطنين.

كما تقوم المقاومة الفلسطينية بدك مستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني بعشرات الصواريخ التي وصلت للقدس وتل أبيب والنقب المحتل، وذلك ضمن ما أسماه قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف معركة "طوفان الأقصى".

الأكثر قراءة اليوم

قتيل وإصابات بين الاسرائيليين .. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن الداخل المحتل بمئات الصواريخ

الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 36 بمهرجان جماهيري بغزة ودمشق وبيروت (صور)

واشنطن بوست: الحمير باتت جزءا من المشهد في غزة و"إسرائيل" تحظر استيرادها

"معجزة في سماء القاهرة".. طيارون سوفيت جازفوا بحياتهم من أجل مصر (فيديو وصور)

فيديو: الأجهزة الأمنية تهاجم مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم

ثالث وزير إسرائيلي يزور السعودية الأسبوع المقبل

سرايا القدس تكشف عن عدد من الكتائب العسكرية العاملة في الضفة والساحات الأخرى

الأخبار الرئيسية

موقع "دفار" العبري : مئات الاصابات والقتلى في هجوم المقاومة الفلسطينية على اسرائيل

665

صور ..مقتل عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال برصاص وضربات المقاومة بغزة

القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: بدء عملية "طوفان الأقصى

ثلاث شهداء في قصف اسرائيلي لقطاع غزة ..

2d33ea7b-45b3-4e31-b3c5-49940e6f181b

صور.. مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية