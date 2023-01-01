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الهندي: فلسطين تشهد يوما تاريخيا غير مسبوق وهذه هي البداية

السبت 07 أكتوبر 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: فلسطين تشهد يوما تاريخيا غير مسبوق وهذه هي البداية



غزة / سما/

قال الدكتور محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن فلسطين تشهد اليوم يوما تاريخيا ومشهدا غير مسبوق، حيث أن المقاومة تبادر والصواريخ تطلق على الكيان، والمقاتلون بالعشرات يقتحمون الحدود الزائلة لمسافة عشرات الكيلومترات، ويقتلون ويأسرون الجنود الصهاينة ويغتنمون غنائم كثيرة بما فيها آليات عسكرية.

وأكد د. الهندي في تصريح صحفي اليوم السبت،أن العدو في حالة صدمة كبيرة، وأن المنطقة كلها في حالة ارتباك، بعد ضربة معنوية ساحقة تم توجيهها للعدو الذي فقد السيطرة في العمل مع غزة.

وتساءل د. الهندي: أين قبككم الحديدية ومقلاع داود والجيش الذي لا يقهر والمنظومة الأمنية والجبهة الداخلية المحصنة وصفوة سلاح المشاة وفرقة غزة والطائرات المسيرة التي تراقب حدود غزة؟.
وأوضح أن العنوان اليوم (لا مقام لكم في أرضنا وقدسنا وأقصانا) مشددا على أن المعركة ستلقن إسرائيل درسا لن تنساه على مدى طويل من الزمن.

وأضاف د. الهندي: هذه هي البداية وانتظروا رحيلكم من أرضنا ان شاء الله.. يوم تاريخي ومعادلات تتغير.. كلمة تاريخية كالرصاص من أبو خالد الضيف".

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