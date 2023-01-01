سرايا القدس: نحن جزء من المعركة ومقاتلونا بجانب كتائب القسام

غزة / سما/

كد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أبو حمزة"، صباح السبت، أن سرايا القدس جزء من معركة "طوفان لأقصى" وتقاتل بجانب كتائب القسام.

وقال أبو حمزة في تصريح له: "نحن جزء من هذه المعركة، ومقاتلينا بجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر".

وصباح اليوم، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة".

وأضاف "العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول محمد، واعتدوا على المرابطات، وسبق وأن حذرناه من قبل".

ودكت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بآلاف الصواريخ والقذائف، صباح اليوم، المستوطنات بغلاف غزة والمدن الإسرائيلية وسط الكيان الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار في كافة مستوطنات غلاف غزة، ومحيطها، حيث سمع دوي الصواريخ وهي تنطلق من عدة مناطق بالقطاع.