  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرايا القدس: نحن جزء من المعركة ومقاتلونا بجانب كتائب القسام

السبت 07 أكتوبر 2023 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس: نحن جزء من المعركة ومقاتلونا بجانب كتائب القسام



غزة / سما/

كد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أبو حمزة"، صباح السبت، أن سرايا القدس جزء من معركة "طوفان لأقصى" وتقاتل بجانب كتائب القسام.

وقال أبو حمزة في تصريح له: "نحن جزء من هذه المعركة، ومقاتلينا بجانب إخوانهم في حماس كتفًا إلى كتف حتى النصر".

وصباح اليوم، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى، "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة".

وأضاف "العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول محمد، واعتدوا على المرابطات، وسبق وأن حذرناه من قبل".

ودكت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بآلاف الصواريخ والقذائف، صباح اليوم، المستوطنات بغلاف غزة والمدن الإسرائيلية وسط الكيان الإسرائيلي.

ودوت صفارات الإنذار في كافة مستوطنات غلاف غزة، ومحيطها، حيث سمع دوي الصواريخ وهي تنطلق من عدة مناطق بالقطاع.

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 36 بمهرجان جماهيري بغزة ودمشق وبيروت (صور)

واشنطن بوست: الحمير باتت جزءا من المشهد في غزة و"إسرائيل" تحظر استيرادها

"معجزة في سماء القاهرة".. طيارون سوفيت جازفوا بحياتهم من أجل مصر (فيديو وصور)

فيديو: الأجهزة الأمنية تهاجم مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم

ثالث وزير إسرائيلي يزور السعودية الأسبوع المقبل

سرايا القدس تكشف عن عدد من الكتائب العسكرية العاملة في الضفة والساحات الأخرى

الجبهة الداخلية بغزة تصدر بياناً مهماً للمواطنين والنشطاء في ظل التطورات الميدانية

الأخبار الرئيسية

665

صور ..مقتل عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال برصاص وضربات المقاومة بغزة

القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: بدء عملية "طوفان الأقصى

2d33ea7b-45b3-4e31-b3c5-49940e6f181b

صور.. مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

قتيل وإصابات بين الاسرائيليين .. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن الداخل المحتل بمئات الصواريخ

المدارس

تعليق الدوام في كافة مدارس قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية