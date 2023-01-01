الإعلامي الحكومي بغزة يوجه رسائل مهمة

غزة / سما /

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت، رسائل إعلامية مهمة لوسائل الإعلام والنشطاء.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحفي له، "نظرًا لتزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وفي ضوء فشل كل الجهود الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات؛ تقوم المقاومة بدورها في الرد على هذه الاعتداءات والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".

وأضاف أن "ما تقوم به المقاومة حاليا يأتي في سياق الرد الطبيعي على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد الأقصى والمرابطين فيه".

وتابع المكتب الإعلامي، أن "رد المقاومة جاء بعد استنفاد كل الجهود مع الوسطاء لوقف اعتداءات الاحتلال ولجم إجرامه ضد مقدساتنا وشعبنا، الأمر الذي جوبه بزيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه والمرابطين حوله".

وأكد على ضرورة الحفاظ على تمتين صفنا الداخلي والوقوف خلف خيار المقاومة وعدم السماح بزعزعة استقرار جبهتنا الداخلية، والانتباه عند النقل عن وسائل إعلام الاحتلال، والوقوف بحذر مليا أمام روايته التي يريد تسويقها

وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة الالتزام بالمحددات التي ستصدر تباعا تحت طائلة المسئولية، متمنيا السلامة للجميع وأن يحفظ الله شعبنا ويبارك مقاومتنا.