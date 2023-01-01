"عرين الأسود" تعلن النفير أمام الاحتلال بالضفة

نابلس / سما /

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم السبت، النفير العام، "وبدء الهجوم الفوري من كل موقع على قوات الاحتلال ومستوطنيه"، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة.

وقالت المجموعات في بيان لها، "على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الان وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة".

ودعت المواطنين للخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين.

وطالبت "عرين الأسود"، جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريبًا من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب أجهزة التسجيل وإطفاء الكاميرات فورًا.

وقالت "على كل من يمتلك سلاحًا ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن حان الوقت لتخرج رجلًا وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة".

وأضافت "قلنا لكم سابقًا سيعبرون كخيط من الشمس، يا نبض قلوبنا وأحبتنا ومهجة عيوننا أخرجوا للحواجز وأعبروا كالريح في قلب المستوطنات، هذا الوقت وقت العزة والأنفة والانتصار بعون الله".