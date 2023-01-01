  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"عرين الأسود" تعلن النفير أمام الاحتلال بالضفة

السبت 07 أكتوبر 2023 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"عرين الأسود" تعلن النفير أمام الاحتلال بالضفة



نابلس / سما /

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، اليوم السبت، النفير العام، "وبدء الهجوم الفوري من كل موقع على قوات الاحتلال ومستوطنيه"، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة.

وقالت المجموعات في بيان لها، "على ذئابنا المنفردة التحرك الفوري والعاجل الان وقبل أي شيء، وعلى جميع المقاتلين رص الصفوف والخروج للاحتلال بكمائن من الرصاص والعبوات المباركة".

ودعت المواطنين للخروج بمسيرات ضخمة وعارمة وإعلاء صوت الله أكبر في كل الميادين.

وطالبت "عرين الأسود"، جميع أصحاب المحال التجارية والبيوت المنتشرة قريبًا من حواجز الاحتلال والمستوطنات سحب أجهزة التسجيل وإطفاء الكاميرات فورًا.

وقالت "على كل من يمتلك سلاحًا ولم يستخدمه للدفاع عن الدين والوطن حان الوقت لتخرج رجلًا وتؤدي ما عليك من واجب الشرف والرجولة".

وأضافت "قلنا لكم سابقًا سيعبرون كخيط من الشمس، يا نبض قلوبنا وأحبتنا ومهجة عيوننا أخرجوا للحواجز وأعبروا كالريح في قلب المستوطنات، هذا الوقت وقت العزة والأنفة والانتصار بعون الله".

#عرين الأسود

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 36 بمهرجان جماهيري بغزة ودمشق وبيروت (صور)

واشنطن بوست: الحمير باتت جزءا من المشهد في غزة و"إسرائيل" تحظر استيرادها

"معجزة في سماء القاهرة".. طيارون سوفيت جازفوا بحياتهم من أجل مصر (فيديو وصور)

فيديو: الأجهزة الأمنية تهاجم مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم

ثالث وزير إسرائيلي يزور السعودية الأسبوع المقبل

سرايا القدس تكشف عن عدد من الكتائب العسكرية العاملة في الضفة والساحات الأخرى

الجبهة الداخلية بغزة تصدر بياناً مهماً للمواطنين والنشطاء في ظل التطورات الميدانية

الأخبار الرئيسية

665

صور ..مقتل عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال برصاص وضربات المقاومة بغزة

القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: بدء عملية "طوفان الأقصى

2d33ea7b-45b3-4e31-b3c5-49940e6f181b

صور.. مقاومون يقتحمون مستوطنات الاحتلال ويسيطرون على الشوارع شرق غزة

قتيل وإصابات بين الاسرائيليين .. المقاومة الفلسطينية تقصف مدن الداخل المحتل بمئات الصواريخ

المدارس

تعليق الدوام في كافة مدارس قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية