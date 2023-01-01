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العاروري: معركة "طوفان الأقصى" للرد على جرائم الاحتلال

السبت 07 أكتوبر 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: معركة "طوفان الأقصى" للرد على جرائم الاحتلال



القدس المحتلة/ سما/

قال نائب رئيس حركة للمقاومة الإسلامية "حماس"، يوم السبت إن عملية "طوفان الأقصى" هي معركة تتبير الاحتلال الإسرائيلي، وقد جاءت للرد على جرائمه المستمرة.

وأكد العاروري في كلمة له عبر قناة الأقصى، أن الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة، "وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة، ونهيب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى".

وأضاف، " علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة، وأخص المقاومين بالضفة الغربية".

وتابع العاروري أن "مجاهدو قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

وطالب أمتنا العربية والإسلامية أن تشارك في معركة "طوفان الأقصى"، "فلنشعل الأرض لهيبًا في الضفة وندعو الأمة للانخراط في المعركة".

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