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الاحتلال يرفع حالة التأهب في أعقاب التصعيد مع غزة

السبت 07 أكتوبر 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفع حالة التأهب في أعقاب التصعيد مع غزة



القدس المحتلة/ سما/

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 7-10-2023، رفع حالة التأهب في أعقاب التصعيد مع قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "رفع حالة التأهب في سلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية، مع وجود تسلل مسلحين لغلاف غزة".

من جانبه قال مكتب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو: "رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو مُطلع على تفاصيل الأحداث في غزة، وسيعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي المنظومة الأمنية خلال الساعات المقبلة".

واعترفت القناة 14 العبرية، اليوم السبت 7-10-2023، بمقتل مستوطنة وإصابة أربعة مستوطنين آخرين نتيجة سقوط صواريخ المقاومة على مدن الداخل المحتل".

وقالت القناة العبرية: "مقتل مستوطِنة "إسرائيلية" في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ".

كما قالت القناة 13 العبرية: "إصابة 4 مستوطنين بعد استهداف مبنى في عسقلان بصارخ من غزة".

ودوت صافرات الإنذار، صباح اليوم ، في كامل منطقة غلاف غزة وحتى مدن المركز في كيان الاحتلال وصولاً إلى تل أبيب المحتلة.

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