الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

غزة / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء، اليوم السبت، خريفية لطيفة في معظم المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح اعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.