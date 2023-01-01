"حشد" تدين اعتداء أمن السلطة على مهرجان "الجهاد" بطولكرم

غزة / سما/

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، على المشاركين في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقالت (حشد) في بيان لها، مساء الجمعة: إن "الاعتداء يعد انتهاك جسيم للحق في التجمع السلمي والتعدديّة السياسيّة، لمنظومة الحقوق والحريات، الأمر الذي من شأنه توتير الوضع الداخلي، وتعريض السلم الأهلي والمجتمعي والعلامات الوطنية للمزيد من الانقسامات والتشرذم".

وطالبت الكل الوطني باعتماد ميثاق يضمن تجريم هذه التجاوزات في الأراضي الفلسطينية، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي والمجتمعي، من شأنه تغذية المزيد من الانقسامات والاحتقانات الداخلية، وإضعاف مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

ودعت، إلى ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون، في معرض تعاملها مع المواطنين، بما فيه التوقف عن الاعتداء على الحق في التجمع السلمي وممارسة الانتماء والنشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير.

كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في هذه الجريمة، وإعلان نتائجها للملأ بما في ذلك محاسبة مقترفيها والآمرين بها، لضمان عدم تكراراها مستقبلاً.

ودعت (حشد)، رئيس السلطة والحكومة برام الله إلى إصدار الأوامر والقرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعزيز الحريات، والامتناع عن كل ما من شأنه تغذية الاحتقانات الداخلية، بما يقود لاعتماد استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية.