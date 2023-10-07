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الداخلية بغزة: نتابع عملنا وفق إجراءات خطة الطوارئ بسبب التطورات الميدانية

السبت 07 أكتوبر 2023 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: نتابع عملنا وفق إجراءات خطة الطوارئ بسبب التطورات الميدانية



غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر 2023: إن الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية التابعة للوزارة تتابع عملها وفق خطة الطوارئ في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن المحتلة وأدت إلى إصابة عدد من المستوطنين، فيما دوت صافرات الانذار في تلك المناطق.

نص تصريح وزارة الداخلية: -

تصريح صحفي:

تتابع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ، في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية.


إياد البزم
المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني
السبت 7 أكتوبر 2023

#الداخلية بغزة #غزة #قطاع غزة

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