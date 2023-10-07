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جيش الاحتلال : مئات الصواريخ المنطلقة من غزة تسقط على عشرات المدن في الداخل المحتل

السبت 07 أكتوبر 2023 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال : مئات الصواريخ المنطلقة من غزة تسقط على عشرات المدن في الداخل المحتل



القدس المحتلة/سما/

دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت 7-10-2023،  في كامل منطقة غلاف غزة قرب حدود قطاع غزة ومنطقة تل ابيب وكافة مدن وسط الدولة العبرية.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المحتل. 

واعترف جيش الاحتلال بأن صافرات الإنذار دوت في بات يام، عسقلان، سديروت، أشدود، أوفاكيم، كريات جات، نيس تسيون، ريشون لتسيون، الرملة، بئر يعقوب، رحوفوت، غان يافنه، كفار سابا، تل أبيب - يافا، بني براك، جفعتايم، هرتسليا. حولون، جافنيه، لخيش، حوف أشكلون".

كما دوت صافرات الإنذار في :" بئر توفيا، إشكول، غان رافيه، يوآف، شعار هنيغف، سدوت نيغف، هيفيل يفنه، ماتيه يهودا، برينر، جيزر، غيديروت، دروم هشارون"

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