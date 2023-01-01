شاهد: هاكرز إيرانيون ينشرون صوراً خاصة لغانتس وباراك

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم، أن هاكرز إيرانيون نشروا صورا خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لرئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود باراك، منذ أن كان وزيرا للحرب وصورة لوزير الحرب السابق بيني غانتس وهو بملابس السباحة.

وأظهرت الصور باراك في الصور وهو يحمل كأسا من النبيذ في حوض استحمام ودورات مياه وفي مواقع سياحية مختلفة.

ووفق القناة، علق مكتب رئيس الوزراء السابق إيهود باراك على الصور قائلا: "على الأقل بعض الصور تبدو مزيفة، يوصى بتوجيه أسئلتك إلى المصدر الذي يزعم أنه جمع هذه الصور".

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني إيراني الأربعاء الماضي، أنّ طهران حصلت على معلومات حساسة وسرية تتعلق برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تشمل قضايا فساد.

ونقلت قناة الميادين عن مصدر إيراني لم تكشف هويته، أن المعلومات المشار إليها تكشف عن قائمة الإعلاميين الأجانب، الذين يتلقون رشىً من مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال المصدر للميادين، إنّ القائمة "تشمل إعلاميين أوروبيين وأمريكيين وإسرائيليين"، مُوضحاً أنّ كل المعلومات الخاصة بهم والمبالغ التي استلموها كانت مِن مكتب نتنياهو مباشرةً.



وكشف المصدر، أنّ المعلومات السرية خرجت من مكتب نتنياهو عبر ذاكرةٍ إلكترونية، مشيراً إلى أنّها تشمل ملفاتٍ سرية عن شخصياتٍ سياسية إسرائيلية معارضة لنتنياهو، وصوراً شخصية لهم.

وشدّد المصدر الأمني الإيراني على أنّ كل الصور الشخصية والملفات السرية الإسرائيلية موجودة الآن لدى الجهات الأمنية الإيرانية، وأنّها "قد تنشرها في وقتٍ لاحق".

يُذكر أنّ وزارة الأمن الإيرانية أعلنت تفكيكها شبكة تجسس تعمل لمصلحة الاستخبارات الأجنبية، في أيّار/مايو الماضي، وشبكات تعمل لصالح دولة الاحتلال في آب/ أغسطس الماضي.