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رئيسة وزراء صربيا تؤكد رغبة بلادها بتطوير العلاقات مع فلسطين

الجمعة 06 أكتوبر 2023 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة وزراء صربيا تؤكد رغبة بلادها بتطوير العلاقات مع فلسطين



بلغراد/سما/

 أكدت رئيسة وزراء جمهورية صربيا آنا برنابيتش رغبة بلادها بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ووجود مصلحة مشتركة في تطوير الحوار السياسي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بسفير دولة فلسطين لدى صربيا محمد النمورة، اليوم الجمعة، في العاصمة الصربية بلغراد.

وأشادت برنابيتش بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تربط بلادها بدولة فلسطين، معربة عن امتنانها لدولة فلسطين على موقفها المبدئي بدعمها لسيادة جمهورية صربيا وسلامتها الإقليمية واحترام مبادئ القانون الدولي.

من جهته، نقل النمورة تحيات رئيس الوزراء محمد اشتية، وأكد موقف دولة فلسطين المبدئي الداعم لقرارات الشرعية الدولية، والذي ينعكس بدعم صربيا على المستوى الدولي في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.

وأشار النمورة إلى التقدم الذي حققته صربيا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وهو شرط أساسي للاستثمارات الجديدة في أراضي البلاد بأكملها، معرباً عن رغبة دولة فلسطين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

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#صربيا

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