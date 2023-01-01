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اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية في جنين (فيديو)

الجمعة 06 أكتوبر 2023 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية في جنين (فيديو)



جنين/سما/

اندلعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم الجمعة،  بين أجهزة الأمن الفلسطينية وعناصر مسلحة تتبع لمجموعات المقاومة في مخيم جنين شماليّ الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات مسلحة مع الأجهزة الأمنية بعد تطويقها لمدخل مخيم جنين، تزامناً مع عرض عسكري لكتيبة جنين بذكرى انطلاقة الجهاد الإسلامي".

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين من "كتيبة طولكرم" التابعة لـ"سرايا القدس" والأجهزة الأمنية الفلسطينية، عصر اليوم الجمعة، في مخيم نور شمس شرق طولكرم، بالتزامن مع مهرجان إحياء انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي".

وقبل المهرجان، أقامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حواجز عسكرية في الطرق المؤدية إلى المخيم وأوقفت جزءاً من المركبات المارة.

ووفقاً لشهادات لصحافيين ومشاركين في المهرجان، عمدت قوات الأمن إلى فحص بطاقات هويات جزء من المارين على الحواجز، وأبلغ عدد من القادمين من خارج طولكرم بمنع الدخول إليها.

#جنين

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