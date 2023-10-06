الداخلية بغزة تُنهي تأمين فعاليات ومهرجان انطلاقة حركة الجهاد.. والأخيرة تشكرها

غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن إنهاء تأمين فعاليات ومهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في تصريحٍ صحفي: "إنّ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني بتخصصاتها المختلفة أتمت اليوم تأمين فعاليات ومهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتقديم التسهيلات اللازمة ومساندة المشاركين فيها".



وأضاف البزم: "أنّ ما تقوم به وزارة الداخلية والأمن الوطني بكل أجهزتها، من واجب في تأمين وإسناد الفعاليات الوطنية والشعبية في غزة؛ يعبر عن سياسة ثابتة لدى الوزارة في تعزيز الحالة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية، وبناء جسور الثقة والعلاقة المتينة مع مكونات شعبنا كافة".

وفي السياق، قدمت حركة الجهاد الإسلامي،" بكل معاني الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية في قطاع غزة على جهودها الكبيرة والمخلصة في تأمين فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة 36.

وأكدت في تصريح صحفي أن هذا السلوك الوطني المميز على العقيدة الوطنية الخالصة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في القطاع ما ينشر الأمن والطمأنينة بين جموع المواطنين ويحمي ظهر المقاومة كل وقت وحين.