كتيبة جنين تعلن عن إدخال أسلحة جديدة إلى الخدمة وتؤكد على 4 نقاط هامة

جنين/سما/

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم، عن إدخال عن إدخال أسلحة جديدة إلى الخدمة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "ضمن مفاجآت كتيبة جنين: بعون الله وقوته وتوفيقه، تعلن سرايا القدس كتيبة جنين، عن إدخال سلاح رشاش من نوع "mag" وعدد أخر من الأسلحة إلى الخدمة.

وأضافت الكتيبة في بيان عسكري آخر: "نحن نقف اليوم في ذكرى انطلاق حركتنا المجاهدة، التي لا زالت وستبقى بعون الله وقوته ثابتة على مواقفها، لا تغيرها الايام ولا تثنيها الظروف ولا توقف مسيرتها الاغتيالات أو الحروب او المؤامرات التي تحاك هنا وهناك لتصفيتها، وهي تقدم في سبيل تلك المواقف الثابتة دماء قادتها قبل جندها على مذبح الحرية والكرامة نؤكد على ما يلي :-

ولاً : إننا نمر بمرحلة خطيرة وحساسة جداً تتطلب منا جميعاً أن نقف وقفة رجل واحد، في مواجهة كافة المؤمرات التي تعصف بنا والمكائد التي تحيط بمخيمنا ومقاومتنا من العدو والقريب، وأن نقف عند مسؤولياتنا بتوحيد الصف والوحدة الوطنية داخل أرض المخيم والمحافظة عليها لأنها سبيلنا الأقوى والأنجح في مواجهة أي عدوان.

ثانيا : نحذر العدو الصهيوني من محاولة شن أي عدوان او هجوم يستهدف مخيمنا أو مجاهدينا ونؤكد أننا دائماً جاهزون للرد والتصدي لأي عدوان ونعدكم بما يقض مضاجعكم ويدمر مصفحاتكم فأرضنا وسمائنا عليكم حرام.

ثالثا : نعبر عن استيائنا وغضبنا مما حدث اليوم على مدخل مخيم نور شمس، من استهداف للآمنين في مهرجان الحركة، وما قامت به الأجهزة الأمنية من استهداف حافلة كانت تقل أمهات شهداء جنين، واصابت الرصاصات الحافلة، ولكن رعاية الله حالت دون وقوع اصابات.

إننا نستنكر مثل هذه الأفعال وندينها بشدة وعلى السلطة أن تقف عند حدودها ومسؤوليتها، وأن مثل هذه الأفعال هي خط أحمر، لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال.

رابعا: لقد صعد العدو المجرم من عدوانه على أهلنا في القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وفي نابلس وخصوصا بلدة حوارة وما يفعله المستوطنون من اعتداء وترهيب، وعليه فقد أوعزت قيادة الكتيبة بتحريك عدد من مجموعاتها لتنفيذ عمليات اطلاق نار اليوم الجمعة 6/10/2023 استهدفت كل من:

مستوطنة (رام أون) ومستوطنة (شاكيد) بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص بشكل مباشر أكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة.

رابعا : نجدد عهدنا ووفاءنا واعتزازنا بقائد مسيرتنا الحاج أبو طارق النخالة، وبأهلنا الصامدين في جنين، وبشهدائنا وجرحانا وأسرانا ونؤكد لكم أننا سنبقى نقاوم هذا الاحتلال حتى أخر طلقة واخر مقاتل.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

الحمد الله رب العالمين، ناصر جنده المجاهدين في فلسطين، وعلى أرض جنين، والصلاة على قائد المجاهدين وقائدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم).

السلام عليكم يا جماهير شعبنا المجاهد الصامد الصابر في وجه كل العواصف والمخاطر التي تعصف بنا وبأرضنا، يا أهلنا المقاتلين والمرابطين الصامدين الشجعان على أرض الفداء والكرم في مخيم جنين ومدينتها وريفها.

السلام على ضفة طوالبة والنعمان، على ضفة القسام وزياد العامر والعياش وأبو علي مصطفى.

السلام عليكم أيها الشهداء، السلام على أمهاتكم الصابرات المحتسبات المجاهدات، السلام عليكم أيها الأكرم منا جميعا، السلام على ذويكم وعائلاتكم وأحبابكم وأصحابكم، السلام على جرحانا الأبطال، السلام على أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وفي سجون السلطة.

في تشرين الدم والشهادة، في تشرين الفداء والتضحية في تشرينكم الذي سطرت به حركتكم انطلاقتها وجهادها في وجه الطغيان وأعلنت القتال حتى النصر أو الشهادة، وقدمت قادتها قبل جندها، ترسل لكم كتيبتكم المظفرة كتيبة جنين تحية اجلال واكبار على صمودكم وبذلكم وعطائكم.

يا جماهير شعبنا الأبي المجاهد ...

ونحن نقف اليوم في ذكرى انطلاق حركتنا المجاهدة، التي لا زالت وستبقى بعون الله وقوته ثابتة على مواقفها، لا تغيرها الايام ولا تثنيها الظروف ولا توقف مسيرتها الاغتيالات أو الحروب او المؤامرات التي تحاك هنا وهناك لتصفيتها، وهي تقدم في سبيل تلك المواقف الثابتة دماء قادتها قبل جندها على مذبح الحرية والكرامة.

يا أبناء مخيم جنين الصامد، أيها الأبطال ...

إننا وفي هذه الذكرى المباركة ذكرى الانطلاقة الجهادية " الشهداء بشائر النصر" ووفاءًا منا لدماء الشهداء الأكرم منا جميعا، وتضحياتهم العظيمة ولثبات مجاهدينا الشجعان على مستوى كافة الساحات فإننا في كتيبة جنين؛ نؤكد على ما يلي :-

أولاً : إننا نمر بمرحلة خطيرة وحساسة جداً تتطلب منا جميعاً أن نقف وقفة رجل واحد، في مواجهة كافة المؤمرات التي تعصف بنا والمكائد التي تحيط بمخيمنا ومقاومتنا من العدو والقريب، وأن نقف عند مسؤولياتنا بتوحيد الصف والوحدة الوطنية داخل أرض المخيم والمحافظة عليها لأنها سبيلنا الأقوى والأنجح في مواجهة أي عدوان.

ثانيا : نحذر العدو الصهيوني من محاولة شن أي عدوان او هجوم يستهدف مخيمنا أو مجاهدينا ونؤكد أننا دائماً جاهزون للرد والتصدي لأي عدوان ونعدكم بما يقض مضاجعكم ويدمر مصفحاتكم فأرضنا وسمائنا عليكم حرام.

ثالثا : نعبر عن استيائنا وغضبنا مما حدث اليوم على مدخل مخيم نور شمس، من استهداف للآمنين في مهرجان الحركة، وما قامت به الأجهزة الأمنية من استهداف حافلة كانت تقل أمهات شهداء جنين، واصابت الرصاصات الحافلة، ولكن رعاية الله حالت دون وقوع اصابات.

إننا نستنكر مثل هذه الأفعال وندينها بشدة وعلى السلطة أن تقف عند حدودها ومسؤوليتها، وأن مثل هذه الأفعال هي خط أحمر، لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال.

رابعا: لقد صعد العدو المجرم من عدوانه على أهلنا في القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وفي نابلس وخصوصا بلدة حوارة وما يفعله المستوطنون من اعتداء وترهيب، وعليه فقد أوعزت قيادة الكتيبة بتحريك عدد من مجموعاتها لتنفيذ عمليات اطلاق نار اليوم الجمعة 6/10/2023 استهدفت كل من:

مستوطنة (رام أون) ومستوطنة (شاكيد) بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص بشكل مباشر أكد مجاهدونا تحقيق إصابات مباشرة.

رابعا : نجدد عهدنا ووفاءنا واعتزازنا بقائد مسيرتنا الحاج أبو طارق النخالة، وبأهلنا الصامدين في جنين، وبشهدائنا وجرحانا وأسرانا ونؤكد لكم أننا سنبقى نقاوم هذا الاحتلال حتى أخر طلقة واخر مقاتل.

التحية لأهلنا الصامدين في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات على صمودهم وتضحياتهم وبذلهم وعطائهم فداءً لمشروع المقاومة واحتضانهم لأهلنا ومجاهدينا رغم قساوة الظروف.

جهادنا مستمر.. وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين