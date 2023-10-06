  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة مواطنين اثنين غرقاً في بحر اليونان

الجمعة 06 أكتوبر 2023 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطنين اثنين غرقاً في بحر اليونان



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم، عن وفاة مواطنين اثنين جراء تعرضهم للغرق في بحر اليونان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك : "أنه وفقاً للمعلومات الواردة من سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تأكد وفاة المواطن الفلسطيني صالح محمد صالح تملي، وكذلك وفاة الشاب علي عماد نمر مطر بعد أن تأكدت أسرته من أن الجثمان الموجود باليونان يعود لابنهم الشهيد علي، وذلك بمساعدة وتسهيلات سفارة دولة فلسطين لدى اليونان ومتابعة حثيثة من السفير يوسف درخم مع السلطات اليونانية المختصة.


وأضاف: "تتقدم الوزارة بتعازيها الحارة لذوي الشهيدين، شهيدي الغربة ولقمة العيش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.


وأكد السفير الديك مجدداً على مناشدة الوزارة للشباب الفلسطيني وذويهم بضرورة الابتعاد عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار البحار والبشر، خاصة وأن طرق الهجرة أصبحت جدُ معقدة وصعبة ومحفوفة بالمخاطر.

#اليونان

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 36 بمهرجان جماهيري بغزة ودمشق وبيروت (صور)

ارتفاع في سعر صرف الدولار

واشنطن بوست: الحمير باتت جزءا من المشهد في غزة و"إسرائيل" تحظر استيرادها

سرايا القدس تكشف عن عدد من الكتائب العسكرية العاملة في الضفة والساحات الأخرى

"معجزة في سماء القاهرة".. طيارون سوفيت جازفوا بحياتهم من أجل مصر (فيديو وصور)

سموتريتش يطالب بتغيير سياسي لوقف موجة العمليات.. وبن غفير: حكم حوارة كحكم تل أبيب

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

جرائم الاحتلال في حوارة "تغضب" وينسلاند و"تقلق" الاتحاد الأوروبي

1242399816

كتيبة جنين تعلن عن إدخال أسلحة جديدة إلى الخدمة وتؤكد على 4 نقاط هامة

عيديت-سيلمان

ثالث وزير إسرائيلي يزور السعودية الأسبوع المقبل

photo_2023-10-06_18-12-58

تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع وزير الخارجية المغربي

النخالة: الضفة بكتائبها المقاتلة تمثل رأس حربة في مشروع المقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية