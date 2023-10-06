وفاة مواطنين اثنين غرقاً في بحر اليونان

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم، عن وفاة مواطنين اثنين جراء تعرضهم للغرق في بحر اليونان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك : "أنه وفقاً للمعلومات الواردة من سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تأكد وفاة المواطن الفلسطيني صالح محمد صالح تملي، وكذلك وفاة الشاب علي عماد نمر مطر بعد أن تأكدت أسرته من أن الجثمان الموجود باليونان يعود لابنهم الشهيد علي، وذلك بمساعدة وتسهيلات سفارة دولة فلسطين لدى اليونان ومتابعة حثيثة من السفير يوسف درخم مع السلطات اليونانية المختصة.



وأضاف: "تتقدم الوزارة بتعازيها الحارة لذوي الشهيدين، شهيدي الغربة ولقمة العيش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.



وأكد السفير الديك مجدداً على مناشدة الوزارة للشباب الفلسطيني وذويهم بضرورة الابتعاد عن أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الوقوع في مصيدة تجار البحار والبشر، خاصة وأن طرق الهجرة أصبحت جدُ معقدة وصعبة ومحفوفة بالمخاطر.