ثالث وزير إسرائيلي يزور السعودية الأسبوع المقبل

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة، أن وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تخطط لزيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده هناك.

وأفادت القناة بأن الوزيرة سيلمان قدمت طلباً إلى المملكة للمشاركة في مؤتمر المناخ مع وفد مكون من 13 عضواً، بينهم ممثلون عن هيئة الأمن القومي وممثلون عن وزارة حماية البيئة ووزارة الخارجية. ولم يتم استلام تأشيرات دخول إلى السعودية حتى الآن.

وأشارت إلى أن وزير السياحة حاييم كاتس كان أول وزير إسرائيلي يزور المملكة علنًا ورسميًا الأسبوع الماضي. وجاءت زيارته بعد أسبوع من تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن رغبته في دفع اتفاق التطبيع مع إسرائيل قدمًا. ومن بعده قام وزير الاتصالات شلومو كرعي هذا الأسبوع بزيارة المملكة، حيث شارك في مؤتمر البريد الذي عقد هناك.