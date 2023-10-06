الرئيس عباس يعزي نظيره السوري بضحايا الهجوم الإرهابي في حمص

عزى الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بضحايا الهجوم الإرهابي لطائرات مسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.

وقال سيادته في برقية تعزية، ​تلقينا بحزنٍ كبيرٍ نبأ سقوط العديد من الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال، من أبناء الشعب السوري الشقيق، إثر هجوم الإرهابي لطائرات مسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.

وتقدم سيادته للرئيس الأسد ولعائلات الضحايا وللشعب السوري كافة، بأحر التعازي القلبية والتضامن الأخوي، معربا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المجرم والبغيض، ولجميع الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار ووحدة سوريا.