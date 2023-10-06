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كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة الدعم المالي للأونروا

الجمعة 06 أكتوبر 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة الدعم المالي للأونروا



سيئول/سما/

تعهد وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اليوم الجمعة، بمواصلة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بهدف دعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.

وجاءت تصريحات جين، قبل اجتماعه مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة سيئول، حيث من المقرر أن تكون كوريا الجنوبية عضوًا غير دائم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقال بارك جين: "ستشغل كوريا الجنوبية مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من العام المقبل ولمدة عامين".

وأضاف "باعتبارنا عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإننا ملتزمون بلعب دور بنّاء بشأن القضية الفلسطينية."

وأضاف: "سنواصل أيضًا زيادة مساهماتنا المالية للوكالة حتى نتمكن من دعم سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل".

بدوره، هنأ لازاريني كوريا الجنوبية لفوزها بمقعد مجلس الأمن الدولي، وشدد على أهمية شراكة "الأونروا" مع سيؤول لحل القضية الفلسطينية.

ودعا أيضا إلى الاهتمام والدعم لللاجئين الفلسطينيين "الذين ظلوا ينتظرون لفترة طويلة جدا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".

#كوريا الجنوبية

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