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رابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات التعاون الإسلامي تدينان اقتحام الأقصى

الجمعة 06 أكتوبر 2023 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة العالم الإسلامي واتحاد وكالات التعاون الإسلامي تدينان اقتحام الأقصى



مكة/سما/

دانت رابطة العالم الإسلامي قيام مسؤول إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بيان للأمانة العامة نقله اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم الجمعة، نددت الرابطة بهذه الممارسات العبثية التي تمس حرمة المقدسات، وتمثل انتهاكا خطرا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
ودعت الرابطة، إلى العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجددة التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحل قضية الشعب الفلسطيني، التي تعد في طليعة القضايا الدولية والإسلامية الملحة.
كما أدان اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) قيام مسؤول إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وندد الاتحاد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحرمة الأقصى، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس.

#المسجد الاقصى

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