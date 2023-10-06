اشتية يدعو لوقف إرهاب المستعمرين في حوارة والإفراج عن الوزير مؤيد شعبان

رام الله/سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية، للتدخل لوقف الإرهاب المنظم الذي تمارسه عصابات المستعمرين بالشراكة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، ضد أهلنا في بلدة حوارة؛ وإعدام أحد شبان القرية برصاص المستعمرين؛ خلال دفاعه عن بيته الذي هاجمه عشرات المستعمرين الليلة الماضية؛ وتعرض عشرات المنازل فيها لترويع سكانها، وتخريب ممتلكاتهم وإصابة عشرات الشبان والأطفال بجروح.

وأدان اشتية اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، وأحد كوادر الهيئة، خلال التظاهرة الأسبوعية لأهالي قريتي دير استيا وبيت دجن للتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضيهم.

وطالب اشتية سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقلين، داعيا إلى تكثيف المقاومة الشعبية في جميع البلدات والقرى التي تتعرض أراضي المواطنين فيها لعمليات السطو والاستيلاء، وإتلاف الممتلكات.