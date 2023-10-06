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إصابات واعتقال شاب خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

الجمعة 06 أكتوبر 2023 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقال شاب خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، واعتقل شاب، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس نصر أبو جيش،  إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما اعتقلت الشاب كرم نصري أبو جيش.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، قد دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

#نابلس

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