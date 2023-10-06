وقفة في بيت لحم إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال

بيت لحم/سما/

شارك مواطنون وأهالي معتقلين، اليوم الجمعة، في وقفة إسناد ودعم للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت الوقفة أمام كنيسة المهد، بدعوة من نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية الأسرى المحررين، والقوى الوطنية، رفع المشاركون فيها صور عدد من المعتقلين ويافطات كتب عليها عبارات منددة بسياسة الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.

وألقيت عدة كلمات، خلال الوقفة، أكدت قدسية قضية المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بأخذ دورها في وقف انتهاكات الاحتلال اليومية بحقهم.

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