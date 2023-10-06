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وقفة في بيت لحم إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال

الجمعة 06 أكتوبر 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في بيت لحم إسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال



بيت لحم/سما/

شارك مواطنون وأهالي معتقلين، اليوم الجمعة، في وقفة إسناد ودعم للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت الوقفة أمام كنيسة المهد، بدعوة من نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية الأسرى المحررين، والقوى الوطنية، رفع المشاركون فيها صور عدد من المعتقلين ويافطات كتب عليها عبارات منددة بسياسة الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.

وألقيت عدة كلمات، خلال الوقفة، أكدت قدسية قضية المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بأخذ دورها في وقف انتهاكات الاحتلال اليومية بحقهم.

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#بيت لحم

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