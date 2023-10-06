الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا في بلدة دير استيا

سلفيت/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ومصور الهيئة مروان الأغبر، في بلدة دير استيا، غرب سلفيت.

وأفاد مدير عام دائرة العمل الشعبي في "الهيئة" عبد الله أبو رحمة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير شعبان، والمصور الأغبر أثناء مشاركتهما في المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراضي في منطقة "القعدة" شمال البلدة، واعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة.

يذكر أن المستعمرين استولوا منذ أكثر من شهرين، على أراضي المواطنين في منطقة "القعدة"، ووضعوا فيها بيوتا متنقلة (كرفانات) وأقاموا حظائر أغنام، وشقوا طريقا ترابية، إضافة لتمديد شبكات مياه وكهرباء، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.

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