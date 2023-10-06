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الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم

الجمعة 06 أكتوبر 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم ضاحية ارتاح جنوب طولكرم



طولكرم/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكر شهود عيان أن قوات راجلة من جيش الاحتلال جابت شوارع وأزقة الضاحية، وأجرت عملية تفتيش في محيط المنازل والأراضي الزراعية.

وأضاف شهود العيان أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المارة وفتشوها، ودققوا في هويات سائقيها وركابها، وأخضعوا بعضهم للاستجواب.

وشهدت ضاحية ارتاح في الفترة الأخيرة اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، التي استولت على مبنى نادي نسوي ارتاح التابع لجمعية تنمية المرأة الريفية للإغاثة الزراعية، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وما زالت تتواجد في باحاته منذ الأربعاء الماضي.

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#ضاحية ارتاح

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