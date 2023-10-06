تصدرت عناوين الاعتداءات المتصاعدة لجيش الاحتلال ومستعمريه، في القدس ومختلف أنحاء الضفة، الصفحات الأولى للصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الجمعة.
وفيما يلي أبرز هذه العناوين.
* "الحياة الجديدة":
- 3 شهداء في حوارة وقرب شوفة وإصابة عشرات المواطنين في الضفة
- مستوطنون اقتحموا الأقصى ومنطقة أثرية في يطا وحي الطيرة وأغلقوا مدخل البيرة الشمالي واقتلعوا أشجار زيتون في ياسوف
- الاحتلال يعترف بإصابة خمسة من جنوده في مخيم طولكرم ثلاثة منهم بصورة خطيرة وسادس في نابلس
- الرئيس يعتمد برنامج الدكتوراة للأسرى في سجون الاحتلال
- الرئيس يؤكد لولي العهد السعودي دعم دولة فلسطين الكامل لاستضافة المملكة كأس العالم 2034
- الرئاسة: اقتحام المستعمرين للقدس القديمة تزامنا مع عمليات القتل اليومية لن يعطي الشرعية للاحتلال
- الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون والاحتلال يرفض استئناف الأسير الفسفوس
- تخريج دام للكلية الحربية في حمص
- "آسياد هانغو" .. حلا القاضي "هندست" برونزية لفلسطين بعد 22 عاما
- عالمة الفيزياء بريسلر: إسرائيل تسير على طريق الاستبداد
- "كاتب الصمت" يحصد نوبل الآداب
* "الأيام":
- اشتباكات طولكرم: الاحتلال يعدم شابين وإصابة خمسة جنود إسرائيليين بجروح
- مواجهات واعتداءات في مناطق عدة
- شهيد برصاص جنود الاحتلال في حوارة وإصابات في "بلاطة" ومحيط "قبر يوسف"
- عشرات المستوطنين يهاجمون حوارة
- الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون القدس و"الأقصى" لليوم الخامس على التوالي... 5729 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال "العرش"
- الأسرى يباشرون خطواتهم التصعيدية بإغلاق الأقسام في المعتقلات كافة
- الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة اليوم وغدا
- توثيق حقوقي: تضاعف عدد هجمات المستوطنين
- سورية: أكثر من مئة قتيل في هجوم بمسيّرة على تخريج ضباط في حمص
* "القدس":
- 3 شهداء في شوفة وحوارة
- آخر ساعة.. المستوطنون يهاجمون المواطنين في حوارة
- مستوطنون يقتحمون الأقصى في سادس أيام "عيد العرش"
- إغلاق الضفة ومعابر غزة اليوم وغدا
- الأسرى يغلقون كافة أقسام السجون
- "بتسيلم": الإفراج عن قاتل قصي معطان يؤكد أن عنف المستوطنين يرعاه الاحتلال
- عشرات الضحايا وأكثر من 240 جريحا في هجوم "إرهابي" بطائرات مسيرة على حفل تخرج بالكلية الحربية في حمص