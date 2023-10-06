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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 06 أكتوبر 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

 تصدرت عناوين الاعتداءات المتصاعدة لجيش الاحتلال ومستعمريه، في القدس ومختلف أنحاء الضفة، الصفحات الأولى للصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين.

* "الحياة الجديدة":

- 3 شهداء في حوارة وقرب شوفة وإصابة عشرات المواطنين في الضفة

- مستوطنون اقتحموا الأقصى ومنطقة أثرية في يطا وحي الطيرة وأغلقوا مدخل البيرة الشمالي واقتلعوا أشجار زيتون في ياسوف

- الاحتلال يعترف بإصابة خمسة من جنوده في مخيم طولكرم ثلاثة منهم بصورة خطيرة وسادس في نابلس

- الرئيس يعتمد برنامج الدكتوراة للأسرى في سجون الاحتلال

- الرئيس يؤكد لولي العهد السعودي دعم دولة فلسطين الكامل لاستضافة المملكة كأس العالم 2034

- الرئاسة: اقتحام المستعمرين للقدس القديمة تزامنا مع عمليات القتل اليومية لن يعطي الشرعية للاحتلال

- الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون والاحتلال يرفض استئناف الأسير الفسفوس

- تخريج دام للكلية الحربية في حمص

- "آسياد هانغو" .. حلا القاضي "هندست" برونزية لفلسطين بعد 22 عاما

- عالمة الفيزياء بريسلر: إسرائيل تسير على طريق الاستبداد

- "كاتب الصمت" يحصد نوبل الآداب

* "الأيام":

- اشتباكات طولكرم: الاحتلال يعدم شابين وإصابة خمسة جنود إسرائيليين بجروح

- مواجهات واعتداءات في مناطق عدة

- شهيد برصاص جنود الاحتلال في حوارة وإصابات في "بلاطة" ومحيط "قبر يوسف"

- عشرات المستوطنين يهاجمون حوارة

- الاحتلال ومستوطنوه يستبيحون القدس و"الأقصى" لليوم الخامس على التوالي... 5729 مستوطنا اقتحموا المسجد خلال "العرش"

- الأسرى يباشرون خطواتهم التصعيدية بإغلاق الأقسام في المعتقلات كافة

- الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة اليوم وغدا

- توثيق حقوقي: تضاعف عدد هجمات المستوطنين

- سورية: أكثر من مئة قتيل في هجوم بمسيّرة على تخريج ضباط في حمص

* "القدس":

- 3 شهداء في شوفة وحوارة

- آخر ساعة.. المستوطنون يهاجمون المواطنين في حوارة

- مستوطنون يقتحمون الأقصى في سادس أيام "عيد العرش"

- إغلاق الضفة ومعابر غزة اليوم وغدا

- الأسرى يغلقون كافة أقسام السجون

- "بتسيلم": الإفراج عن قاتل قصي معطان يؤكد أن عنف المستوطنين يرعاه الاحتلال

- عشرات الضحايا وأكثر من 240 جريحا في هجوم "إرهابي" بطائرات مسيرة على حفل تخرج بالكلية الحربية في حمص

#الصحف الفلسطينية

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