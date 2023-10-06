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الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي

الجمعة 06 أكتوبر 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي



رام الله/سما/

يواصل المعتقل الإداري كايد الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 65 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

‫وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن المعتقل الفسفوس يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ويعاني أيضا من النوم المتقطع، وعدم القدرة على القيام بالمهام الإنسانية الأساسية كالاستحمام وغيرها، كما فقد الكثير من وزنه منذ بداية الإضراب، ويرفض الخضوع للفحوصات الطبية وأخذ المدعمات الصحية.

وكانت المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن "عوفر" رفضت أمس الخميس، الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل الفسفوس.

‫يذكر أن إدارة سجون الاحتلال عزلت المعتقل الفسفوس منذ بداية إضرابه المفتوح عن الطعام في ظروف وإجراءات تنكيلية في عزل سجني "النقب" و"عسقلان"، ولم تنقله إلى مستشفى مدني ليتلقى الرعاية الصحية المناسبة رغم طلبه وتردي وضعه الصحي، بل نقلته إلى "عيادة سجن الرملة" التي تفتقد إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية منذ عدة أيام.

‫وكان الفسفوس قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام عام 2021 لمدة 131 يوما، وإضرابا آخر عام 2019 استمر لعدة أيام، وكلاهما كانا رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.

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#كايد الفسفوس

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