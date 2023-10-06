وزير إسرائيلي يتفقّد نسخة من التوراة باللغة العبريّة خلال زيارته لمعرض الكتاب في الرياض! (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

زار وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي الذي اعتمر القبعة الدينية اليهودية معرض الكتاب في الرياض حيث تفقّد لفافة من الجلد تضم شُروحات للتوراة باللغة العبريّة.

وتعود اللفافة البالغ طولها 40 مترا وعرضا 90 سم إلى القرن 16 ميلاديا والعاشر هجريا، حسبما تقول بطاقتها التعريفيّة وهي مملوكة لمكتبة الملك فهد الوطنية.

زار وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي معرضاً دولياً للكتاب في المملكة العربية السعودية، وتفقد لفافة توراة عمرها 500 عام تذكر عيد "السوكوت"، وذلك خلال المهرجان اليهودي المستمر لأسبوع كامل. pic.twitter.com/xp4ZYPpVi1 — 7eNEWS | سفن اي نيوز (@7enewsnet) October 5, 2023

وقال قرعي أثناء تواجده في المعرض في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع، (سيكون) عيد العرش لمدة 7 أيام لله، سيتم تقديس اليوم الأول، لن تقوم بأي عمل، وأضاف “فقط في عيد العرش.

ويعد عرض لفافة من التوراة باللغة العبرية علنا أمرا غير مسبوق في السعودية، على ما أفاد موظفون في المعرض الذي يعقد بين 28 أيلول/سبتمبر و7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.