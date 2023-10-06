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وزير إسرائيلي يتفقّد نسخة من التوراة باللغة العبريّة خلال زيارته لمعرض الكتاب في الرياض! (فيديو)

الجمعة 06 أكتوبر 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يتفقّد نسخة من التوراة باللغة العبريّة خلال زيارته لمعرض الكتاب في الرياض! (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

زار وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي الذي اعتمر القبعة الدينية اليهودية معرض الكتاب في الرياض حيث تفقّد لفافة من الجلد تضم شُروحات للتوراة باللغة العبريّة.

وتعود اللفافة البالغ طولها 40 مترا وعرضا 90 سم إلى القرن 16 ميلاديا والعاشر هجريا، حسبما تقول بطاقتها التعريفيّة وهي مملوكة لمكتبة الملك فهد الوطنية.

وقال قرعي أثناء تواجده في المعرض في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع، (سيكون) عيد العرش لمدة 7 أيام لله، سيتم تقديس اليوم الأول، لن تقوم بأي عمل، وأضاف “فقط في عيد العرش.

ويعد عرض لفافة من التوراة باللغة العبرية علنا أمرا غير مسبوق في السعودية، على ما أفاد موظفون في المعرض الذي يعقد بين 28 أيلول/سبتمبر و7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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