50 أسيرا فلسطينيا نُقلوا إلى سجن "نفحة" يعلنون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

أعلن 50 أسيرا من معتقلي "ريمون" الذين كانوا قد نُقلوا إلى سجن "نفحة"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، ابتداء من اليوم الجمعة.

وجاء في بيان صدر عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "50 معتقلا من معتقلي ريمون الذين نقلوا إلى سجن نفحة، سلّموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام".

وأوضح البيان أن الإضراب، سيتمّ "ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة حتى اليوم، واحتجازهم في ظروف قاسية".

يذكر أن أسرى "ريمون" ومن جرى نقلهم إلى سجن "نفحة"، كانو قد أعلنوا مطلع الأسبوع الماضي أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين.