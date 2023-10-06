"حماس": قتل المستوطنين للشهيد ضميدي تطبيق لدعوة سموتريتش

غزة/ سما /

اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، قتل المستوطنين للشهيد لبيب محمد ضميدي في بلدة حوارة تطبيق لدعوات الوزير المتطرف "سموترتش"، الذي دعا لمحورة حوارة عن الوجود.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، إن "تصاعد الهجمات ضد شعبنا في الضفة الغربية من المستوطنين، يأتي بتشجيع ودعم من حكومة الاحتلال لسلوكهم النازي الإرهابي". كما قال.

وأضاف: "هذا الإرهاب المتصاعد من حكومة المستوطنين لن يُرهب شعبنا الذي سيواصل مقاومته لطرد الاحتلال ومستوطنيه".

وتابع: طتصاعد السلوك النازي العنصري لحكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها يتزامن مع تصاعد الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستقبال وزرائه في عواصم المنطقة والاجتماع مع قيادته". كما قال.