  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس": قتل المستوطنين للشهيد ضميدي تطبيق لدعوة سموتريتش

الجمعة 06 أكتوبر 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": قتل المستوطنين للشهيد ضميدي تطبيق لدعوة سموتريتش



غزة/ سما /

اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، قتل المستوطنين للشهيد لبيب محمد ضميدي في بلدة حوارة تطبيق لدعوات الوزير المتطرف "سموترتش"، الذي دعا لمحورة حوارة عن الوجود.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، إن "تصاعد الهجمات ضد شعبنا في الضفة الغربية من المستوطنين، يأتي بتشجيع ودعم من حكومة الاحتلال لسلوكهم النازي الإرهابي". كما قال.

وأضاف: "هذا الإرهاب المتصاعد من حكومة المستوطنين لن يُرهب شعبنا الذي سيواصل مقاومته لطرد الاحتلال ومستوطنيه".

وتابع: طتصاعد السلوك النازي العنصري لحكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها يتزامن مع تصاعد الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستقبال وزرائه في عواصم المنطقة والاجتماع مع قيادته". كما قال.

الأكثر قراءة اليوم

سوريا.. مئات القتلى والجرحى في هجوم بالمسيرات على حفل تخريج ضباط الكلية الحربية

تعملان بنظام التكييش.. "الاقتصاد بغزة" تعلن إغلاق شركة للتجارة والتقسيط

نتنياهو يعقب على اشتباكات طولكرم : "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

ارتفاع في سعر صرف الدولار

ميدالية تاريخية ثانية لفلسطين في دورة الألعاب الآسيوية

أولمرت عمل لصالح شركة سايبر هجومي أدخِلت للقائمة السوداء الأميركية

الرئيس عباس يعتمد برنامج منح الدكتوراة للأسرى في سجون الاحتلال

الأخبار الرئيسية

image_processing20231006-32985-mu2nkn

رصد لما تناولته وسائل الإعلام العبرية حول تطورات الأوضاع بالضفة الغربية

386245797-332669326001752-6260635759197331746-n-45b98e49-3c2d-4eae-91a6-1881ac3bd954-1696557729

استشهاد شاب برصاص مستوطن في حوارة

نتنياهو يوعز بتسريع افتتاح طريق حوارة الجديد

التعرف على هوية شهيد حوارة جنوب نابلس

لجنة المتابعة: الاحتلال فرض تقسيما زمانيا على المسجد الأقصى وفي طريقه للتقسيم المكاني ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية